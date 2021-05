Caltanissetta Protagonista, campetto croce di via Dalmazia: da aprire…subito

CALTANISSETTA – Interrogazione consiliare di Caltanissetta Protagonista, che riportiamo integralmente di seguito, sul “destino” del campetto Croce di via Dalmazia.

Apertura e gestione campetto “Croce” di Via Dalmazia I sottoscritti Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista, premesso che Il campetto “Croce” di via Dalmazia rimane chiuso da mesi nonostante siano stati completati tutti i lavori strutturali previsti;

visto che la nostra città è in zona gialla e sembrerebbero esserci tutte le condizioni per rimanerci per tutta la stagione estiva; atteso che è prossima la chiusura dell’anno scolastico e moltissimi giovani si riavvicineranno a svolgere attività sportiva essendone stati privati per le norme anti Covid e la pandemia per più di un anno; considerato che a giorni sarà inaugurato dalla sua Amministrazione uno spazio di attività sportiva all’aperto che potrà essere fruito comunque da pochi atleti contemporaneamente, mentre il campetto in questione nasce come campo di basket ed è stato utilizzato da centinaia di ragazzi per interminabili partite quotidiane;

interrogano il Sindaco – per sapere quando e se questo campetto sarà mai riaperto ai cittadini nisseni; – se è in itinere un bando di assegnazioni alle associazioni sportive o si pensa di gestirlo “in house”; – se questa Amministrazione ha incontrato i rappresentanti di zona o la parrocchia di riferimento considerato che il campetto è comunque un impianto di quartiere; – se si è vagliata l’ipotesi di renderlo fruibile utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza.