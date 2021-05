Caltanissetta. Cantiere Popolare: Angelo Fasulo è il nuovo coordinatore provinciale.

CALTANISSETTA. Il progetto politico di Cantiere Popolare si arricchisce di altre due figure politiche di rilievo in ambito regionale. Lo ha annunciato il coordinatore regionale di Cantiere Popolare Massimo Dell’Utri. Si tratta di Maria Pia Castiglione e Angelo Fasulo, che sono stati designati coordinatori di Cantiere Popolare rispettivamente nelle province di Trapani e Caltanissetta.

Maria Pia Castiglione, medico neurologo, ex senatore delle Repubblica e già sindaco di San Vito Lo Capo, è da sempre un riferimento politico di alto valore e di grande esperienza. Angelo Fasulo, avvocato, ex sindaco di Gela, vanta anch’egli una lunga esperienza politica e amministrativa.

Il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri, commentando l’avvenuta nomina dei due neo coordinatori provinciali, ha rilevato: ” Si registra un crescente consenso nel territorio e questo è un ulteriore segnale della validità delle nostre ragioni e dell’impegno che negli anni è stato profuso nelle amministrazioni locali e in tutte le province, con una coerenza di valori e di programmi che ci contraddistingue.

E’ questo il contesto nel quale ci muoviamo, alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali in una fase difficile per la nostra Sicilia, con alleanze forti e significative con altre formazioni politiche di Centro con le quali stiamo definendo percorsi comuni e con il supporto di esponenti politici di spessore come Maria Pia Castiglione e Angelo Fasulo; a loro il pieno sostegno della nostra comunità politica e l’augurio di buon lavoro”.

>> Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Cantiere Popolare

