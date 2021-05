Caltanissetta. Arialdo Giammusso è il nuovo segretario cittadino della Lega.

Arialdo Giammusso, attuale presidente della società calcistica della Nissa e noto imprenditore nisseno, ha annunciato di aver accettato l’incarico di segretario della sezione cittadina della Lega. Lo ha fatto tramite una nota sulla sua pagina Facebook.

“Alla politica, alla buona politica – si legge – ho da sempre rivolto molta attenzione, consapevole che essa costituisce lo strumento e la guida più importante, per realizzare il benessere sociale, culturale ed economico di una collettività. La crisi economica, cronica nel nostro territorio e aggravata dalla pandemia, insieme alle tante preoccupazioni che affollano i pensieri di quasi tutti noi, rendono in me pressante il desiderio di impegnarmi nuovamente, con più forza e determinazione, per la nostra gente e per la nostra città.

Questi sono i motivi per cui ho scelto di ritornare a far politica attiva. Senza esitare e ringraziando, ho accettato l’invito del segretario regionale della Lega – Salvini Premier, On. Minardo, su proposta del coordinatore provinciale, Oscar Aiello, a guidare la sezione comunale di Caltanissetta del partito. Ringrazio la dott.ssa Patrizia Battello, segretario comunale uscente, per la collaudata organizzazione che sto “ereditando” e per il grande lavoro svolto fino ad oggi.

Ringrazio, soprattutto, il nostro deputato nazionale, On. Alessandro Pagano, per l’amicizia, per la fiducia e per la grande reciproca stima. Il mio ritorno in politica sarà caratterizzato da una parola chiave: RICOSTRUIRE. La sezione della Lega-Salvini Premier di Caltanissetta non sarà contro qualcuno, ma sarà al fianco di tutti coloro che vogliono impegnarsi per Caltanissetta, con l’obiettivo di lavorare per ricostruirla dal punto di vista sociale, culturale ed economico, impegnandoci a renderla ancora una volta la città viva che molti di noi ricordano.

Staremo tra i nisseni, sia virtualmente che fisicamente, ascolteremo tutti e, se vorranno, li inviteremo a lavorare insieme a noi per diffondere e rendere concrete le nostre proposte e, naturalmente, quelle di Matteo Salvini.Dialogo, consigli, moderazione e progettualità saranno le nostre linee guida, perché in questo momento storico a nulla servono la polemica o le liti tipiche della politica, mentre molto si può con il buonsenso, il lavoro, la collaborazione e la proposta costruttiva.

Pertanto, non ci sarà nessuna chiusura preconcetta verso l’amministrazione comunale, alla quale cercheremo di dare spunti, idee e anche collaborazione. Nello stesso tempo non consentiremo ad essa, l’inadeguatezza, l’immobilismo, o peggio, il fare scelte sbagliate sulla pelle dei nisseni. È con questo spirito che ricomincio a far politica, nonostante i miei tanti impegni, senza alcuna ambizione personale ma con grandi ambizioni per futuro della mia gente e della mia adorata città”.