Baraccopoli, Musumeci: “Ora anche lo Stato fa la sua parte”

«Finalmente lo Stato fa la sua parte! Ho ringraziato personalmente oggi a Roma il ministro per il Sud, nel corso di un cordiale incontro in cui abbiamo affrontato tante questioni relative allo sviluppo dell’Isola. A Mara Carfagna ho voluto presentare, in modo particolare, il compiacimento del governo regionale per il finanziamento a Messina delle risorse necessarie a cancellare la vergogna della baraccopoli cittadina. Questa era la svolta necessaria attesa e il mio governo regionale assicura il proprio impegno per tutte le necessarie azioni condivise che Roma vorrà sollecitare».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.