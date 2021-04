Pagano (Lega): “Perchè società di catering non potranno occuparsi di banchetti conviviali da poche decine di persone?”.

“Le società che si occupano di catering e banchetti potranno organizzare servizi a fiere, convegni e congressi da centinaia o migliaia di ospiti, alla luce del decreto che prevede dal 15 giugno il via libera alle fiere e dal primo luglio a convegni e congressi”.

Lo afferma il vice capogruppo della Lega alla Camera, l’on. Alessandro Pagano, che ha tuttavia obiettato: “Le stesse aziende invece non potranno occuparsi di banchetti conviviali da poche decine di persone per matrimoni, battesimi, cresime e prime comunioni. Un paradosso contro il buonsenso ideologicamente insormontabile per Pd e M5s?”.