Ordine del giorno del Pd all’Ars per l’impiego dei lavoratori forestali.

Il gruppo PD all’Ars ha presentato un Ordine del giorno che impegna il governo regionale ad avviare la campagna di prevenzione e manutenzione degli impianti boschivi con l’impiego dei lavoratori forestali.

“Migliaia di lavoratori forestali sono in attesa di essere avviati all’attività – dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo – per progetti che riguardano la protezione dei boschi, la creazione di viali parafuoco, opere di sistemazione e manutenzione del verde in grado di prevenire il rischio incendi. Chiediamo inoltre – aggiunge Lupo – l’impegno del governo regionale per avviare un percorso che possa impegnare questi lavoratori anche attraverso i Comuni, per interventi nelle aree verdi comunali”.

Lupo, che è intervenuto ieri in aula durante la seduta dell’Ars ed ha espresso vicinanza ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali che in questi giorni sono in stato di agitazione, ha chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura di riferire in commissione Attività produttive per fare il punto sugli interventi di manutenzione boschiva e sulle attività previste per il comparto dei lavoratori forestali in Sicilia.