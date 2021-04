Caltanissetta. Asporto sino alle 22 a Pasqua e Pasquetta per ristoratori e pasticceri. La soddisfazione della settima Commissione.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della settima commissione consiliare in merito all’ordinanza che permette a ristoratori , pasticceri e a tutti coloro che sono registrati con codice Ateco 56.3 ,di poter praticare l’asporto e non solo il domicilio dei propri prodotti per il giorno 5 e 6 aprile (Pasqua e Pasquetta) fino alle ore 22.

“La settima commissione consiliare ha stamane preso atto della Ordinanza emanata dal Presidente della regione siciliana n. 29 del 31 Marzo 2021 , nella quale si concede alle categorie dei ristoratori , pasticceri e a tutti coloro che sono registrati con codice Ateco 56.3 ,di poter praticare l’asporto e non solo il domicilio dei propri prodotti per il giorno 5 e 6 aprile (Pasqua e Pasquetta) fino alle ore 22.

Per tale motivo, la stessa, esprime soddisfazione poiché , com’è noto, aveva inviato una nota con n. di Protocollo 35542 del 19/03/2020 con precisa richiesta di ridefinizione delle restrizioni a tali categorie riportate nell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.21 del 15.03.2021. In tale missiva si faceva riferimento ad una forte mobilitazione e ad una chiamata di assunzione di responsabilità di tutte le istituzioni in oggetto: Presidente della regione Siciliana, Sindaco di Caltanissetta, deputazione regionale del territorio della provincia di Caltanissetta affinchè intervenissero ognuno per la propria parte , per difendere e tutelare tali esercenti , tanto penalizzati dalla zona rossa causata dalla pandemia Covid 19,affinchè potessero nei giorni di festa utilizzare l’asporto, così come previsto dal DPCM del 2 Marzo 2021.

Non si comprendeva, infatti la ulteriore restrizione operata dall’ordinanza regionale, che provocava una evidente sperequazione tutta Siciliana, come se non bastasse la grave crisi che le nostre attività commerciali stiano già subendo. Per tale motivo, la Settima commissione consiliare esprime ampia soddisfazione per tale provvedimento, nonostante la consapevolezza che tale iniziativa sia solo una goccia nel mare.

A supporto di ciò, la commissione permanente, esprime massima e accorata solidarietà a tutte le categorie produttive e commerciali nissene che la pandemia ha duramente colpito, e che si trovano con le saracinesche abbassate ormai da troppo tempo. L’occasione è propizia per ricordare ai protagonisti del sistema economico e produttivo della città e alle relative rappresentanze sindacali, che la settima commissione consiliare e’ e sarà sempre disponibile a collaborare e a portare avanti, senza distinzione alcuna, le richieste delle categorie sopra menzionate, non sottraendosi mai al confronto e alle responsabilità conferitele dalla normativa, così com’è già accaduto in altre occasioni”.

Per la VII^ Commissione Consiliare Permanente:

Il Presidente Matilde Falcone – Movimento Diventerà Bellissima

Il Consigliere Michele D’Oro – Movimento 5 Stelle

Il Consigliere Gianluca Bruzzaniti – UDC

Il Consigliere Calogero Adornetto – Forza Italia

Il Consigliere Oscar Aiello – LEGA

Il Consigliere Salvatore Mazza – Caltanissetta Riparte

Il Consigliere Oriana Mannella – Gruppo Misto

Il Consigliere Annalisa Petitto – Progressisti per Caltanissetta

Il Consigliere Salvatore Petrantoni – Caltanissetta Protagonista