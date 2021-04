Caltanissetta, aperto nuovo tratto Ss 640. Falcone: “Passo in avanti ma serve colpo di reni di Cmc”

«L’apertura della galleria Cozzo Garlatti e del viadotto Arenella rappresenta un passo in avanti per la viabilità di raccordo fra Caltanissetta, l’A19 e le altre direzioni. Molto, però, rimane ancora da fare. Siamo convinti che per portare a compimento la Statale 640 serva una grande sinergia fra Governo nazionale, Governo regionale e Anas.

Di questo abbiamo parlato oggi con il sottosegretario Cancelleri. Alla Cmc, comunque, spetta di imprimere quel colpo di reni, di dare prova di potercela fare. In assenza di ciò, purtroppo, si dovranno prendere le decisioni conseguenti».

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, prendendo parte all’apertura al traffico di alcune nuove porzioni della Ss 640 “Strada degli scrittori” a Caltanissetta.