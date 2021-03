Superbonus 110%, Azzurra Cancelleri (M5s): “Avanti con estensione a immobili ad uso turistico-ricettivo”

“Apprendo con favore la proposta avanzata ieri dal Ministro del Turismo, nel corso di una audizione parlamentare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in merito all’estensione del superbonus al 110% anche agli immobili ad uso turistico-ricettivo. La proposta non può che trovare la mia massima soddisfazione perchè rappresenta uno dei temi che ho voluto con convinzione portare avanti negli ultimi mesi, presentando appositi emendamenti sia alla Legge di Bilancio 2021 che al Decreto Proroga Termini. Confido nel raggiungimento della consapevolezza da parte del Governo e di tutte le forze politiche dell’assoluta necessità di questa misura.”

Lo dichiara Azzurra Cancelleri, portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera.

“Il settore turistico alberghiero è tra quelli che più sta risentendo della crisi economica scatenata dalla pandemia: la misura del superbonus, voluta fortemente dall’ex Sottosegretario Riccardo Fraccaro, si è rivelata assai efficace e conveniente per far ripartire l’edilizia del nostro Paese. Mi auguro che dalle parole si passi molto presto ai fatti. Da parte mia c’è la massima disponibilità a lavorare sul tema per perseguire l’obiettivo e rendere il settore turistico sempre più responsabile e sostenibile” – conclude la Cancelleri.