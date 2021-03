Sicilia, ad allattare 5 cuccioli di cane abbandonati ci pensano i carabinieri

Cinque cuccioli di cane devono la loro vita ai carabinieri di Modica (Ragusa). I militari, alle 5 di mattina, durante il pattugliamento, hanno prima avvistato due corpicini sulla strada, e, poi, poco più in là, uno scatolone con altri tre cuccioli. I cinque forse erano stati lanciati dal finestrino di un’auto. Sono stati presi e portati in salvo in caserma, dove hanno ricevuto le prime cure, prima di essere affidati al canile sanitario