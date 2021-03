Traffico in tilt lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto da Carini e Capaci in direzione del capoluogo siciliano. Un camion che trasportava materie plastiche è andato a fuoco all’altezza del Bioparco. Illeso l’autista. Sul posto la Polstrada per la gestione della viabilità e sette squadre dei vigili del fuoco che stanno bonificando l’intera area. (Foto di repertorio)