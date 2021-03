Caltanissetta entra tra le “Città del Ss. Crocifisso” e punta al turismo religioso

Promuovere il turismo in tutte le sue opportunità. E’ questa la strada per il futuro che ogni località deve provare a battere per poter restare (o diventare) attrattiva e competitiva.

A Caltanissetta si punta anche al turismo religioso sfruttando anche le tradizioni ormai secolari tra cui rientra anche il Cristo Nero. Il Comune nisseno, pertanto, ha scelto di aderire all’Associazione nazionale delle “Città del Ss. Crocifisso”.

Costituita nel 2011 ne fanno parte ben 38 Comuni coordinati dal presidente è Alessio Valente, sindaco di Gravina di Puglia, e dall’assistente ecclesiastico don Beniamino Cirone, parroco di Brienza.

Un doppio canale di promozione di cui tutti ne potranno beneficiare. Caltanissetta, con la sua processione del Venerdì Santo, può diventare il “fiore all’occhiello” dell’associazione e, contemporaneamente, può beneficiare della visibilità e notorietà dell’associazione in tutta l’Italia per promuovere il turismo religioso.