Caltanissetta, Aiello (Lega) “tira le orecchie” al sindaco Gambino: “Bravate, segnali di spavalderia”

“Prima il video in diretta facebook mentre con una mano guidava e con l’altra teneva il cellulare, poi il festeggiamento per strada felice e sorridente in simil assembramento mentre la città è in zona rossa e a lutto: bravate del Sindaco Gambino, segnali di spavalderia che non si addicono a chi riveste un così importante ruolo istituzionale…non foss’altro dopo i continui rimproveri, pure volgari, rivolti ai cittadini nisseni durante le sue dirette. Tutto ciò con l’aggravante che le ostentazioni del Sindaco sono finalizzate ad esaltare la riapertura di un tratto di strada, che non è nemmeno di sua competenza, mentre invece rimane indifferente dinnanzi alla chiusura di ponti (vedasi Contrada Serra dei ladroni) e silente dinnanzi le richieste di manutenzione delle strade comunali di sua competenza” – così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, dopo la bufera social su Cancelleri ed il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino.