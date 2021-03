Calcio a 5. Sconfitta casalinga per la Pro Nissa 3-6 contro il Mascalucia.

Sconfitta casalinga per la Pro Nissa che nel campionato di serie B di Calcio a 5 è stata battuta in casa 3-6 dal Mascalucia. Al Pala Milan i nisseni, privi di Toledo, hanno concesso fin troppo alla squadra ospite che ha approfittato delle disattenzioni difensive dei nisseni per portarsi avanti nel punteggio già nel primo tempo chiuso sull’1-3 a seguito del gol di Mammano.

Vani gli attacchi sotto porta, tra pali e traverse e le super parate del portiere catanese che non hanno permesso alla Pro Nissa di annullare il gap accusato nei confronti degli avversari. Nella ripresa un vero e proprio blackout iniziale ha poi permesso al Mascalucia di allungare il passo e di mettere in cassaforte il risultato finale. Tardiva la reazione dei nisseni con le reti di Lo Bongiorno e Costa, che hanno solo accorciato sul 3-6 lo score del match.

Tanto il rammarico per un match che avrebbe potuto e dovuto avere ben altro epilogo per una Pro Nissa che ora, con la lunga pausa, potrà recuperare energie in vista dell’ultima giornata di campionato che vedrà impegnata ancora in casa contro la capolista Catanzaro per quella che si annuncia come una festa per lo sport e per il futsal nella quale la Pro Nissa cercherà di chiudere in bellezza la stagione.