Sicilia, Animali: Ddl per istituire un Garante dei loro diritti

Approda all’Ars il ddl per l’istituzione del Garante per i diritti degli animali che, oltre ad introdurre un ufficio previsto da anni e mai attivato, prevede una riforma complessiva del sistema degli affidi e delle norme a tutela degli animali, in particolare randagi.

Il testo, a firma del segretario regionale Anthony Barbagallo, vede tra i promotori il presidente della direzione regionale Antonio Ferrante e gli attivisti Francesca Cicero e Alessio Cugini.

“Con questa legge finalmente anche la Sicilia potra’ dotarsi del proprio garante, come anche i singoli comuni che ancora non vi hanno provveduto – dice Ferrante – vogliamo aggiornare e rafforzare le tutele rispetto a norme vecchie di decenni sulle quali, nonostante alcuni tentativi nel tempo, non si era mai riusciti ad intervenire.

La nostra riforma vuole affrontare il fenomeno del randagismo ponendo al centro il benessere degli animali oltre ogni possibile speculazione economica o inerzia amministrativa, obiettivo che comportera’ sicuramente anche una netta riduzione dei costi e soprattutto degli sprechi a livello comunale”.