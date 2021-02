Italia, Covid: oggi 13.452 casi e 232 decessi. Positivita’ al 5,4%

Sono 13.452 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.931 ieri. I tamponi sono 250.986, in netta diminuzione rispetto ai 306.078 di ieri. Il tasso di positivita’ sale a 5,4% (ieri era al 4,87%). I decessi sono 232, in calo rispetto ai 251 di ieri, per un totale di 95.718 vittime dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in aumento invece le terapie intensive, +31 (ieri +4) con 125 nuovi ingressi, e sono 2.094 in tutto. Torna a salire il numero dei ricoveri ordinari, +79 rispetto a ieri per un totale di 17.804. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con piu’ casi giornalieri e’ la Lombardia, che conferma la crescita con 2.514 nuovi casi, seguita da Emilia Romagna (+1.852), Campania (+1.658) e Lazio (+1.048). Il totale dei casi in Italia sale a 2.809.246. I guariti sono 8.946 (ieri 12.488), per un totale di 2.324.633. Cresce ancora il numero delle persone attualmente positive, + 4.272 (ieri +2.175), che sono ora 388.895 in tutto. Di questi, 368.997 pazienti sono in isolamento domiciliare, 4.162 in piu’ rispetto a ieri.