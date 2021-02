Il 5 febbraio è la Giornata dei Calzini spaiati: l’iniziativa che sensibilizza sulla diversità

Il 5 febbraio 2021 è la giornata “dei Calzini spaiati”. Un’iniziativa che invita a riflettere sulla diversità e sulla bellezza dell’essere unici.

L’iniziativa sensibilizza sull’autismo e altre diversità.

I calzini spaiati sono una metafora della diversità in quanto un diverso colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini.

“Quest’anno più di sempre ci sentiamo tutti calzini spaiati e ci sentiamo un po’ soli. Però come i calzini non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi non vediamo l’ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare di nuovo insieme!”.

Aderire alla giornata è molto semplice: occorre indossare calzini spaiati, a tinta unita o a fantasia, briosi, floreali o formali, scattare una foto e pubblicarla sul proprio profilo social (Facebook, Instagram, WhatsaApp) usando l’hashtag #calzinispaiati2021 o il tag @autismoParoleperdirlo.

L’invito a partecipare a questo progetto sperimentale di amicizia e accoglienza è rivolto a tutti: adulti e bambini.

Quest’anno tutti si sono trovati un po’ “calzini spaiati”, chiusi nelle proprie abitazioni e, talvolta soli. L’esperienza vissuta è servita per far comprendere meglio le persone che ci circondano.

L’obiettivo da perseguire, adesso, non sarà soltanto quello di ritrovare non il “calzino gemello” ma, soprattutto, riuscire ad apprezzare la bellezza di chi abbiamo a nostro fianco senza ignorarla o giudicarla semplicemente perchè differente.