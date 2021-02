Covid, 14 nuovi positivi nel nisseno. Somministrati più di 12.000 vaccini

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Caltanissetta, riscontro di 14 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 8 pazienti di Caltanissetta, 3 di Gela, 2 di Niscemi e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Caltanissetta, 1 di Montedoro e 1 di Gela. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti di Caltanissetta guariti virologicamente. Guariti da Covid-19: 29 pazienti di Gela, 10 di Caltanissetta, 7 di Niscemi, 2 di San Cataldo, 1 di Delia, 1 di Santa Caterina e 1 di Serradifalco.

Dal 1 Febbraio al 7 Febbraio sono stati riscontrati 421 pazienti positivi al SARS CoV-2, su un totale di 5627 tamponi antigenici e molecolari eseguiti. Alla data odierna, 12459 somministrazioni di vaccini di cui 7.011 prime dosi e 5.448 seconde dosi.