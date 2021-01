Cannabis, consegnata in Sicilia prima dose terapeutica pubblica gratuita

”Dopo il decreto dell’Assessorato alla salute di un anno fa, oggi è stata consegnata la prima dose ‘pubblica’ gratuita in ospedale. Un altro piccolo passo, ma fondamentale per i diritti dei malati in SICILIA”. Lo afferma Fabrizio Ferrandelli, responsabile lavoro e mezzogiorno della segreteria nazionale di +Europa. ”Dal luglio del 2018 – aggiunge – quando una nostra delegazione, insieme e grazie all’impegno del comitato Esistono i diritti, ha chiesto all’assessorato alla Salute l’istituzione del tavolo tecnico sulla cannabis ad uso terapico in SICILIA, riprendendo il ddl a mia firma presentato anni prima in assemblea regionale, molta strada è stata fatta. Oggi finalmente un altro passo verso i diritti dei malati è stato compiuto. “Continueremo a lottare finché anche in SICILIA si proceda con campagne di sensibilizzazione terapeutica e formazione ai medici prescrittori. Con altrettanta forza ci impegneremo anche affinché si possa produrre Cannabis in SICILIA, riducendo i costi e l’importazione dall’estero, aumentandone la disponibilità per il sistema sanitario nazionale e creando nuova occupazione”, conclude Ferrandelli.