Caltanissetta. Giovanni Falzone è coordinatore provinciale del Coordinamento nazionale di Polizia locale dell’Ugl.

E’ stata formalizzata la costituzione del Coordinamento nazionale UGL – Polizia Locale. Tale atto è il frutto dell’impegno assunto dalla neosegretaria nazionale della Federazione UGL FNA, Ornella Petillo, dopo il suo insediamento avvenuto lo scorso mese di novembre.

All’incontro tenuto in videoconferenza, erano presenti i rappresentanti delle varie segreterie UGL UTL dei territori nazionali e le segreterie delle Federazioni UGL FNA regionali e provinciali di tutto il territorio nazionale. Per il territorio nisseno, ha partecipato alla riunione il Segretario provinciale UGL FNA Filippo Crucillà che ha indicato come Coordinatore provinciale in seno al costituito Coordinamento nazionale di Polizia locale, l’Ispettore Capo U.P.G. del comune di Caltanissetta, Giovanni Falzone (nella foto), già vicepresidente RSU in quota UGL, con esperienza ultratrentennale, sempre nel ruolo che appartiene ai compiti di operatore di Polizia municipale.

Lo scopo di tale organismo di Coordinamento sindacale, oltre ad avere l’obiettivo di costituirsi come network stabile atto allo scambio di esperienze e di buone pratiche, intende anche perseguire nuove prassi utili a migliorare la Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e per definire le disposizioni, il dialogo e la collaborazione permanente con le amministrazioni locali.