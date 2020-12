Si informa la gentile utenza che lunedì 7 dicembre 2020 gli ambulatori specialistici di via Malta, 71 del Distretto Sanitario di Caltanissetta resteranno chiusi per disinfestazione dei locali, come da disposizione della Direzione Generale.

Saranno comunque garantite le prestazioni della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).