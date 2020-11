Sicilia: pescherecci sequestrati. Ipotesi stop tributi

Stop dei versamanti tributari e dei contributi previdenziali per gli armatori dei pescherecci sequestrati in Libia il 1° settembre scorso.

Questa una delle ipotesi normative allo studio di maggioranza e Governo, che potrebbe essere inserita nel dl Covid all’esame della commissione Affari costituzionali al Senato.

La proposta è contenuta in un ‘sub’ emendamento sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, che il Governo ha deciso di riformulare.

Nel dettaglio, si prevede “nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1º settembre 2020” la sospensione “dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020”.