Sicilia, M5s: “Si può sbagliare quando si fa, ma questo governo in estate non ha fatto nulla. Ora sono a rischio anche le cure ordinarie”

“Si può sbagliare, ma si sbaglia quando si fa, e questo governo in estate non ha fatto nulla, specie sul fronte del tracciamento, del monitoraggio e della prevenzione. L’assessore Razza deve andare a casa per tutelare il diritto alla salute dei siciliani. Qui non rischiamo di perdere solo la battaglia contro il Covid, qui ora sono a rischio anche le cure ordinarie”.

È questo, in sostanza, il comune denominatore degli interventi in aula dei deputati M5S, componenti della commissione Salute, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, e Salvatore Siragusa, nel corso della discussione della mozione di censura all’assessore Razza, firmata dal M5S assieme al Pd e a Fava.

I tre parlamentari hanno messo l’accento su alcune delle tante lacune del governo, tra queste il non aver operato quando si poteva, trascurando il tracciamento, la medicina del territorio e le Usca che “solo ora stanno cominciando a vedersi”, tanto da fare dire al capogruppo Pasqua che “la prima ondata l’abbiamo subita, la seconda il governo se l’è cercata”.

I tre parlamentari hanno stigmatizzato più volte anche l’assenza di comunicazione del governo con la commissione Salute (“cui spesso sono stati negati i dati richiesti”). “Le notizie – hanno detto i parlamentari – le apprendiamo spesso e volentieri dalla stampa”.

Il deputato Nuccio Di Paola successivamente ha definito arrogante il comportamento del governo. “Ma la pandemia – ha detto – non si batte con l’arroganza”