Inflazione: carrello spesa +1,2%. Quanto ci costa il cibo?

I prezzi del cosiddetto carrello della spesa con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano a ottobre dell’1,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo i dati definitivi dell’Istat.

A settembre avevano segnato +1%. L’Istat vede la conferma di una crescita dei prezzi “vivace” per il carrello, “trainata dagli incrementi dei prezzi degli alimentari freschi”. In particolare i prezzi dei vegetali freschi o refrigerati passano da -0,5% a +5,3% e mentre quelli della frutta fresca aumentano del 9,9% su base annua (in “lieve decelerazione” dal +10,2% di settembre).