Dl Ristori “dimentica” Federfiori. Esclusa una categoria già svantaggiata

“Il Governo risponde con un assordante silenzio alle nostre richieste, che sono rimaste inascoltate”, cosi’ Rosario Alfino, presidente di Federfiori Confcommercio commenta l’esclusione della categoria dal decreto Ristori bis.

E spiega: “Gia’ dal mese di ottobre, con la prima stretta, che prevedeva la limitazione a 30 invitati alle feste successive alle cerimonie, i fioristi hanno subito una grave perdita. I Wedding Planner sono stati ristorati, i fioristi no, nonostante oggi il 70% del fatturato della categoria provenga da allestimenti di matrimoni, feste ed eventi. Ora, con tutte le limitazioni dei nuovi dpcm, abbiamo negozi aperti ma senza clienti: in molte Regioni non e’ possibile spostarsi, e’ vietato andare a trovare parenti e amici, se non per motivi di comprovata necessita’. Non ci sono eventi e manifestazioni, i ristoranti sono chiusi, dunque: a chi vendere i nostri prodotti?”.

“La situazione non e’ piu’ sostenibile, – conclude Alfino – chiediamo a gran voce misure di sostegno concrete e che venga riconosciuta ai fioristi una dignita’ e un’identita’ lavorativa.

Restare aperti non significa vendere. Restare aperti puo’ significare, anzi, una perdita: rifornire il negozio di prodotti deperibili che rimarranno invenduti, pagare il personale dipendente e tasse come se fossimo operativi al 100% e’ per noi un gravissimo danno. Vogliamo risposte dal Governo”.