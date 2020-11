Covid: Vaccino sarà testato a dicembre su volontari italiani

n Italia parte la sperimentazione di fase 3 per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-Astrazeneca: il primo via presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, tra i sette centri scelti in Italia, dove le inoculazioni partiranno indicativamente il primo dicembre.

A breve sarà messo a disposizione un numero verde e a testarlo saranno i primi 300 che ne faranno richiesta.

Il farmaco sarà somministrato soltanto a una parte del campione, la restante parte (100 aspiranti), invece, riceverà un placebo.

Non si tratterà di malati ma di “persone maggiorenni” volontarie. Saranno esclusi immunodepressi e donne in gravidanza.