Covid: Asp Enna, 140 nuovi posti letto per pazienti positivi

Prosegue la riconversione dei posti letto ordinari in Covid, secondo il cronoprogramma regionale che prevede 70 letti nell’ospedale Umberto I e ulteriori 70 nell’ambito delle strutture ospedaliere dell’Asp di Enna. Avviata la macchina organizzativa per riconvertire i posti letto anche nell’ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina, dove sono gia’ in itinere le procedure per realizzare l’area Covid, a bassa e media intensita’, con un governo unitario aziendale nella gestione dell’assistenza.

Oggi vertice nella direzione dell’Umberto I tra i componenti dell’unita’ di crisi per il Covid-19 e il direttore generale Francesco Iudica per fare il punto della situazione e adottare specifici provvedimenti in riferimento all’evoluzione della pandemia. “L’andamento della curva epidemiologica, tenuto sotto osservazione costantemente dall’unita’ di crisi aziendale – si legge in una nota – dettera’ tempi e modalita’ per giungere al numero programmato al Chiello.

Nel frattempo, si stanno acquistando, tra l’altro, i sistemi di sanificazione per le strutture e nuovi 100 letti da utilizzare nei reparti ospedalieri di Piazza Armerina e Nicosia”. I numeri dei ricoveri nei reparti Covid dell’Umberto I di Enna registrano oggi 53 pazienti in malattie infettive, 2 ricoveri in terapia Intensiva, 2 in reparto Covid ostetricia. “E’ bene rimarcare che le attivita’ ordinarie non Covid – spiega la direzione aziendale – non sono state sospese, comprese le attivita’ chirurgiche che continuano a essere garantite”. Infine, tra i deceduti di ieri anche Cataldo Marco Zaffora, 66 anni, medico dell’Umberto I, ricoverato nell’area Covid dall’1 novembre.