Caltanissetta. Frangiamone: “Basole inadeguate al traffico veicolare in Piazza Garibaldi”

Il tipo di pavimentazione scelto per la pavimentazione di Piazza Garibaldi non è risultato quello consono. A dichiarare “l’errore” è Marcello Frangiamone, assessore ai lavori pubblici del Comune di Caltanissetta.

“Bisognava collocare altro genere di basole per sopportare il transito veicolare che si svolge lungo il corso Vittorio Emanuele perché quelle utilizzate sono soggette a continui cedimenti. E’probabile che i lavori di ripavimentazione del corso Vittorio Emanuele non siano stati eseguiti a regola d’arte o con i dovuti accorgimenti. Recentemente per la sistemazione di un tratto della pavimentazione davanti la Cattedrale l’impresa ha utilizzato prodotti speciali. Se i risultati saranno soddisfacenti, per la sistemazione di altri tratti del basolato imporreremo l’impiego degli stessi prodotti”.

Le basole utilizzate per la pavimentazione, infatti, si staccano facilmente creando rischi per la pubblica incolumità sia dei pedoni sia degli automobilisti.

Un ulteriore “danno” è quello di mantenere il centro storico in un perenne cantiere edile con serie difficoltà per la viabilità e conseguente malumore da parte dei commercianti che avvertono questi lavori come un danno per le proprie attività.

I lavori, nel frattempo, si erano interrotti per un ulteriore contrattempo: mancava il materiale per sostituire le basole rotte. Immediata la richiesta di reperimento di nuove basole che, però, inevitabilmente ha causato ulteriori ritardi. I