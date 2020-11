Caltanissetta: è morto Alfio Reale, l’ex dirigente amministrativo dell’ASP era malato di Covid

Questa notte è morto Alfio Reale.

E’ andato via da solo, nel reparto di rianimazione del Sant’Elia di Caltanissetta.

A prendersi cura di lui infermieri, medici e OSS di quella stessa grande famiglia della quale anche lui, per anni, aveva fatto parte in qualità di direttore amministrativo.

L’uomo, molto noto nel territorio anche per il suo impegno nel club service Rotary International, era stato ricoverato il 25 ottobre per complicazioni dovute a una grave polmonite bilaterale Covid-19. Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi e, nonostante gli sforzi, non c’è stato nulla da fare.

Nel reparto di Sant’Elia sono ricoverati altri suoi familiari affetti da Coronavirus.