Caltanissetta, Caponnetto chiusa per sanificazione: lunedì ritornano gli studenti in classe

La scuola Caponnetto di Caltanissetta chiude per due giorni i propri locali per effettuare una sanificazione generale e straordinaria di tutto l’istituto comprensivo.

Una decisione adottata dal dirigente Maurizio Lomonaco a seguito della comunicazione di due casi di positività tra il personale scolastico.

“La sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico, per noi, è una priorità – ha spiegato il dirigente –. Per questo motivo abbiamo deciso di procedere a una sanificazione in tutti i plessi di nostra competenza e a nostre spese. Già domani il personale ATA, compreso l’ufficio di segreteria, tornerà in sede per poter ultimare le procedure di igienizzazione”.

Gli studenti rientreranno in aula già lunedì mattina con la garanzia di poter entrare in un ambiente veramente sicuro.

“Non vogliamo abbandonare i nostri allievi nemmeno per un giorno – ha proseguito il dirigente Lomonaco – e per questo motivo abbiamo deciso, in questo frangente, di attivare la didattica a distanza”.

Una scelta che consente anche di verificare lo stato di connessione degli alunni, accertarsi di eventuali criticità, accogliere nel sistema i nuovi allievi che frequentano le prime classi e poter essere, dunque, pronti nel caso di nuove evenienze o necessità.

“Voglio rassicurare i genitori e gli alunni – ha concluso il dirigente -. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico o inutili allarmismi. La nostra è stata una scelta dettata da un eccesso di zelo”.