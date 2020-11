Asp Caltanissetta: “Nessuna sospensione di attività ambulatoriali disposta dalla direzione strategica”

Il Direttore Generale dell’Asp nissena, Alessandro Caltagirone, ritiene assolutamente necessario, per una corretta informazione alla collettività, chiarire con estrema fermezza che , “allo stato dell’arte, non è prevista alcuna riduzione dell’attività ambulatoriale”.

Precisa a riguardo che “Nel rispetto delle misure finalizzate alla prevenzione ed al contenimento delle infezioni da Covid-19 ed alla sicurezza di tutto il personale sanitario e degli utenti, la Direzione Strategica si era prontamente attivata nell’impartire specifiche disposizioni dirette, tra le altre, a vietare, all’interno delle strutture sanitarie, l’ingresso alle persone non autorizzate, a sanificare i locali ed arredi nei locali ambulatoriali, a vietare gli assembramenti nelle aree interne ed esterne agli stessi presidi medici, nonché a dilazionare le visite. Scopo di quest’ultima indicazione era quello di consentire un tempo congruo tra una visita e l’altra per le attività di sanificazione e ciò, ovviamente, senza penalizzare le visite ambulatoriali.

“ Nella considerazione che la nota posta alla base della enunciata sospensione delle attività ambulatoriali e richiamata oggi dagli organi di informazione, era frutto di una non corretta interpretazione, da parte degli uffici interni, delle disposizioni impartite dalla Direzione strategica, ho ritenuto urgente ed assolutamente doveroso intervenire con una ulteriore disposizione atta a privare di ogni efficacia la medesima nota”.

“Pertanto- continua il dott. Caltagirone- ferme restando tutte le cautele comportamentali, nonché il rispetto di tutte le diposizioni e procedure impartite, sia per quanto attiene agli operatori che all’utenza, le prestazioni ambulatoriali saranno regolarmente erogate. Ciò fino a quando la curva dei contagi in provincia di Caltanissetta permarrà in una situazione di controllo e/o non verranno impartite specifiche disposizioni dal governo nazionale o dal quello regionale.”