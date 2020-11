Angela di Mondello dopo la denuncia lancia la canzone “Non ce n’è”. Ecco il video

Era diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi”, che l’aveva portata ad ottenere un’incredibile popolarità anche su Instagram. Angela Chianello, conosciuta come Angela da Mondello, non si è fermata lì e nelle scorse ore ha lanciato un video musicale, “Non ce n’è”, ispirato ovviamente al tormentone inconsapevolmente creato in estate.

Nella clip, la stessa Angela balla sulle note di “Non ce n’è” con un abito ricco di pailettes, non necessariamente troppo sobrio, e con alle spalle un gruppo di ballerini che elude qualsiasi tipo di norma anti-Covid. Assembramenti, niente mascherine e anche l’indelicatezza di riportare in auge qualcosa che forse sarebbe stato meglio dimenticare o, al limite, far diventare un triste ricordo.

Anche su Instagram, Angela ha pubblicato alcune foto senza mascherina e in pieno assembramento, in barba a tutte le misure restrittive nonostante la curva epidemiologica non accenni ad arrestare la sua ascesa. Tantissimi i messaggi di indignazione sui social ma la signora ha attirato soprattutto le attenzione delle autorità.

Il filmato le è costata una denuncia e una conseguente multa per aver girato la videoclip violando le norme anti-Covid. Non solo. Angela si è presentata in Questura per rispondere anche all’accusa di aver organizzato uno spettacolo in un’area demaniale, ovvero la spiaggia di Mondello, senza alcuna autorizzazione. Oltre ad Angela, denunciato anche il suo manager-promoter.

Continua a leggere su:

https://www.98zero.com/1421641-angela-di-mondello-lancia-video-canzone-non-ce-ne-denunciata-per-violazione-norme-anti-covid