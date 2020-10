Sicilia, Finanza sequestra 5 kg di tabacco di contrabbando

La guardia di finanza ha sequestrato, in un controllo al porto di Palermo, 5 chili di tabacchi lavorati all’estero e denunciato per contrabbando la persona che li stava introducendo illegalmente in Italia. I militari hanno fermato un cittadino italiano appena sbarcato dalla nave ‘Catania’ proveniente da Tunisi. Insospettiti dal comportamento dell’uomo i finanzieri hanno deciso di controllare la sua auto. Nella perquisizione, nascosti nel filtro dell’aria del motore, hanno trovato 10 involucri da 500 grammi ciascuno, contenenti tabacco della marca ‘Mazaya’. Le fiamme gialle, dopo aver scoperto che il fermato aveva dei precedenti per lo stesso reato, lo hanno denunciato