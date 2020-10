Rubavano monete offerte in chiesa: denunciati due uomini

Fermati e denunciati dai carabinieri, due ladri che avevano rubato le offerte dei fedeli da alcune chiese nella provincia di Bolzano. Sono stati i militari di Sluderno e Malles Venosta (BZ) a rintracciare i due, un 72enne brissinese e un 43enne di origini portoghesi, mentre si trovavano a bordo di una vecchia Fiat Brava. I due uomini, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, erano in possesso di 245,50 euro tutti in moneta e di tre stecche di metallo rivestito da materiale gommoso realizzate per fungere da grimaldelli, utilizzate dai due per estrarre le monete dalle cassette per le offerte. I grimaldelli e la somma di denaro sono stati sequestrati, e i due fermati sono stati denunciati per i reati di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Sono ora in corso, presso varie parrocchie della Val Venosta, le indagini mirate a risalire ai luoghi dei furti, operazione non facile perché gli strumenti di cui si sono serviti i ladri, gli hanno consentito di non scardinare le cassette riuscendo ad estrarre le monete dalla fessura.