Omicidio nel siracusano: fermato killer, caccia al complice

E’ in stato di fermo uno dei presunti responsabili dell’omicidio del quarantaduenne di Lentini, Sebastiano Greco, ucciso a colpi di pistola sabato scorso in via delle Spighe, nel paese del Siracusano. Sono stati i carabinieri a identificare l’indagato mentre sono tutt’ora in corso le ricerche, a cui stanno partecipando anche i poliziotti, per scovare il complice.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dai magistrati della procura di Siracusa, i due, dopo il delitto, sarebbero fuggiti in sella ad una moto, per poi fermare una macchina, il cui proprietario e’ stato ferito al polpaccio con un colpo di pistola perche’ non avrebbe voluto cedergli il veicolo. Avrebbero poi abbandonato quest’auto per prenderne un’altra sottratta a una donna che non avrebbe opposto resistenza.