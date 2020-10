La modella influencer nissena Viviana Vizzini pensa al futuro: “Laurea ed affinare le mie doti artistiche, ho tanti sogni”

Il primo “peccato” che compie tornando a casa è quello di ‘cedere’ di fronte alla squisita pasta con il pesto che prepara la mamma. Viviana Vizzini, modella e non solo, nissena di 27 anni, non perde occasione, quando gli intensi impegni professionali lo permettono, di riassaporare l’aria di casa, della natia Caltanissetta. Tre settimane or sono si è aggiudicata la fascia di Miss Universo Sicilia ed ha staccato il biglietto per la finale nazionale.

Intensa e, sotto certi aspetti, frenetica la vita dell’affascinante bellezza del centro Sicilia, che già a 16 anni ha iniziato a calcare passerelle nazionali ed internazionali, della moda affermandosi non solo per l’estetica, anche per serietà e professionalità.

I viaggi, la scoperta del mondo e di tante culture, hanno portato Viviana a diversificare le sue strade: “Inevitabile l’uso dei social. Progressivamente mi sono accorta che le mie capacità comunicative erano gradite, riuscivo a interagire, a pormi come interlocutrice credibile. Inutile nascondere che la miscela di bellezza, foto, contenuti ha agevolato la mia ascesa sui social. Non ho esitato a sposare cause benefiche nelle quali ho impegnato la mia immagine ed iniziative socio-culturali”.

Oggi ha un profilo instagram con quasi 117mila follower e dunque è stata quasi inevitabile la trasformazione in influencer e le collaborazioni professionali con brand internazionali.

Viviana, attenta e lungimirante, non si è fermata ma, ha deciso di studiare per affinare le sue doti artistiche perfezionandosi in danza e recitazione, ma ancor più nel canto per il quale possiede “evidente” inclinazione. “Sono consapevole che devo implementare le mie doti, cercare di crescere e affinare le mie capacità; lo considero un investimento sul futuro”.

Non c’è solo lo spettacolo, Viviana dimostra di ‘avere la testa sulle spalle’: “Pur iniziando a lavorare da giovanissima, con viaggi tra Londra, Italia e Spagna, non ho trascurato gli studi, supportata dalla mia famiglia. Ho conseguito il diploma di ragioniera, raggiungendo conoscenze e competenze delle lingue inglese e spagnolo parlate e scritte. Nei ritagli di tempo, a Milano città in cui vivo, continuo a studiare; manca poco per raggiungere un traguardo a cui aspiro fortemente: la laurea in scienze della comunicazione e digital marketing”.

Non si ferma mai o…quasi, punta ad essere una donna influente e di successo senza dimenticare mai le sue origini, la sua Caltanissetta ed il cannolo scomposto, una delle sue grandi passioni.

Immancabile il quesito sul futuro ed in particolare quello ‘prossimo’: “Temevo questa domanda ed infatti stringo forte il mio amuleto portafortuna. Non nascondo di essere scaramantica, ci sono alcuni progetti in itinere prossimi alla trasformazione in realtà ma, preferisco non parlarne. Prometto che appena si realizzeranno voi de Il Fatto Nisseno sarete i primi a saperlo. Per adesso sono felice, molto felice del mio presente, della mia famiglia (mamma, papà ed i miei due fratelli), di ciò che faccio, della possibilità di realizzarmi nella professione e nelle attività che amo. Non mancano i progetti, così come non mancano i sogni: prendo in prestito una celeberrima frase di un mito come Jim Morrison, non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare”.