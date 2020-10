Il vice ministro Giancarlo Cancelleri (M5S): “Inaccettabile escludere le autoscuole dall’elenco dei beneficiari del Bonus Sicilia”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del vice ministro Giancarlo Cancelleri sull’esclusione delle autoscuole siciliane dall’elenco di beneficiari del Bonus Sicilia.

“Il codice Ateco delle autoscuole continua a non essere nell’elenco dei beneficiari del Bonus Sicilia. Escludere l’intera categoria vuol dire negare a più di mille imprese siciliane anche solo la possibilità di tentare la corsa per l’assegnazione del contributo da 35 mila euro per le microimprese danneggiate dal lockdown.

Oltre a utilizzare il metodo discriminatorio del click-day, ovvero, chi ci arriva bene e a tutti gli altri un bel niente, non si capisce per quale motivo il governo Musumeci ha deciso di escludere già in partenza le autoscuole, anch’esse costrette a rimanere chiuse durante il lockdown e per questo fortemente danneggiate economicamente.

È inaccettabile dimenticare un’intera categoria, le autoscuole hanno subito un colpo pesantissimo e la Regione Siciliana deve assolutamente essere dalla parte di tutte le imprese. Musumeci per una volta faccia il presidente di tutti i siciliani e ponga rimedio a questa gravissima esclusione”.