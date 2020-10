Fotogallery quinta tappa del Giro d’Italia

Le foto che raccontano la quinta tappa del Giro d’Italia. Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) ha vinto in solitaria la 5a frazione del 103^ Giro d’Italia, primo successo da professionista in una corsa in linea.

Dopo essere andato in fuga ha staccato Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Einer Rubio (Movistar Team) sull’ultima salita verso Camigliatello Silano andando a cogliere il suo secondo successo in questa edizione della Corsa Rosa.

Terzo sul traguardo dietro Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe), Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale guadagnando anche quattro secondi di abbuono e adesso precede di 43″ Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) mentre Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) è arrivato al traguardo attardato (a 16’34”).