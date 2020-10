Forza Italia, Milazzo (FI-PPE) appoggia i deputati Ars: “Serve confronto senza pregiudizi”

“Le considerazioni sul rimpasto e sul partito, messe nero su bianco dal capogruppo e dagli altri parlamentari di Forza Italia all’ARS, mi sembrano certamente opportune e condivisibili, alla luce del momento che attraversa il partito in Sicilia. Abbiamo delle grandi potenzialità, siamo il pilastro del centrodestra, ma tutto ciò non deve e non può essere sprecato sull’altare di alchimie e scelte autoreferenziali. Come chiedono i nostri deputati, è il momento di fare squadra e giocare tutti insieme, nessuno escluso, la partita del riassetto programmatico e politico di Forza Italia in Sicilia. Occorre coinvolgere i territori e portare in ogni Comune il messaggio attrattivo del buongoverno che stiamo mettendo in campo alla Regione e del nostro orientamento liberale, riformista e popolare. Valorizzare risorse che guardano con interesse al mondo azzurro. Confrontiamoci, dunque, su metodi e soluzioni condivise, lo dico a tutti senza nessun pregiudizio: ne trarrà beneficio il nostro partito e tutta la politica siciliana”. Lo afferma l’Eurodeputato di Forza Italia, on. Giuseppe Milazzo.