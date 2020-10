Cral Giustizia, “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”: appuntamento il 4 ottobre

CALTANISSETTA – Riprendono le visite nell’ambito dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, giunta quest’anno alla sua 14^ edizione, organizzata dal CRAL Giustizia Caltanissetta con la collaborazione dell’associazione Royal Eagles Club, e con il patrocinio della ProLoco nissena; l’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 10.

In programma una passeggiata lungo il Viale delle Rimembranze (oggi Viale Regina Margherita) e il prof. Falzone, noto storico e conoscitore delle tradizioni della nostra città, illustrerà la storia del sito e l’ex Chiesa S. Giuseppe fuori le mura (oggi Casa del mutilato). Si invita la cittadinanza tutta a partecipare alla passeggiata, possibilmente coinvolgendo i ragazzi al fine di consentire loro di conoscere storia, tradizioni e bellezze della nostra città che sono poco conosciute, sconosciute o, anche, dimenticate.

L’appuntamento è previsto per domenica 04 ottobre alle ore 10,00 davanti il monumento ai caduti in fondo al Viale Regina Margherita. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL), ed è, come sempre, gratuito.

Nel rispetto delle norme anti Covid tutti i partecipanti (adulti e ragazzi) dovranno indossare la mascherina e si dovrà mantenere tra i partecipanti una distanza di sicurezza di 1 mt. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL. (Foto di repertorio)