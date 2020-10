Coronavirus, Alessia Marcuzzi: “Sono lievemente positiva al virus”

Alessia Marcuzzi è “lievemente positiva” al covid-19. A dirlo è stata al stessa conduttrice in collegamento con la puntata de ‘Le Iene’ che avrebbe dovuto condurre con Nicola Savino. Marcuzzi, invece, non era in studio perchè, dopo essere “venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia figlia Mia era positiva al Covid, per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”. “Noi – ha aggiunto – siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”.

La show girl adesso è in isolamento e dovrà fare tutti gli accertamenti finchè non risulterà negativa. É la seconda persona nel cast de ‘Le Iene’ a prendere il coronavirus. Anche l’inviato Giulio Golia la scorsa settimana era risultato positivo, ma come ha fatto sapere lui stesso sui sociali, “il peggio è passato”.