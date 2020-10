Coronavirus: 17 nuovi positivi nel nisseno, 2 a Caltanissetta

:Nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta, come da comunicazione dell’Asp, i nuovi positivi al coronavirus tutti in isolamento domiciliare sono 17: 7 di Gela, 1 di Montedoro, 4 di Butera, 2 di Caltanissetta , 1 di Mazzarino, 1 di Mussomeli e 1 di Villalba. Dimesso a domicilio un paziente di Serradifalco dalla UOC Malattie Infettive guarito clinicamente. Ricoverato presso la UOC Anestesia e Rianimazione un ulteriore paziente riscontrato positivo proveniente da Sommatino.