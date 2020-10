Caltanissetta, Covid alla Don Milani: aggiornamenti dal dirigente

Il dirigente Antonio Dibilio chiarisce la vicenda e rassicura i genitori

Il dirigente dell’istituto comprensivo Don Milani di Caltanissetta, Antonio Dibilio, ha invitato alle famiglie una comunicazione per chiarire la situazione in merito ai casi di positività nei plessi da lui diretti.

Si tratta di “due alunni del nostro istituto, appartenenti allo stesso nucleo familiare, accertati in questi giorni.

Nello specifico i due alunni frequentano rispettivamente una classe della scuola primaria e una della scuola secondaria di primo grado.

Il protocollo sanitario, previsto dalle linee guida nazionali e gestito a livello locale dall’Asp competente sul territorio, è stato attivato tempestivamente, non appena appresa la notizia della positività degli alunni: l’Unità Covid-19 è stata contattata venerdì 16 c.m. e nello stesso giorno ha richiesto a questa istituzione scolastica, per il tramite dei referenti covid, come da protocollo, gli elenchi degli alunni e dei docenti presenti nelle classi interessate nel giorno di venerdì 9 ottobre u.s.

A seguito dell’invio dei suddetti elenchi lo S.P.E.M.P. (Sanità Pubblica Epidemiologia e

Medicina Preventiva), sabato 17 u.s. ha disposto la misura dell’isolamento obbligatorio, in quanto contatti di soggetto positivo, per i suddetti alunni e docenti.

La Scuola ha attivato immediatamente il suo protocollo interno, le due aule sono state igienizzate e resteranno chiuse sino al rientro degli alunni per la ripresa delle regolari attività in presenza.

Siamo in attesa dell’imminente somministrazione del tampone agli alunni e ai docenti che sono in quarantena, dai risultati di tali tamponi sarà stabilito quando potranno rientrare a scuola, nel frattempo per le due classi è stata già predisposta, e verrà attivata a partire da domani, la didattica a distanza.

Per quanto riguarda le altre classi che frequentano i due plessi in questione, nessuna prescrizione è prevista da alcun protocollo sanitario, pertanto le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in

presenza.

Alla luce di quanto disposto e avvenuto in maniera adeguata e tempestiva, mi sento di potere rassicurare tutti i genitori, gli alunni e il personale della scuola, in quanto è stato fatto quanto necessario per arginare il contagio e non interrompere le attività didattiche per la maggior parte degli alunni.

Chiedo comunque ai genitori di continuare a collaborare in tutte le situazioni che potranno verificarsi: porre attenzione ai primi sintomi, attenersi alle regole generali già impartite ( misurazione a casa della temperatura, raccomandazioni sull’uso della mascherina e della accurata igienizzazione delle mani) e quanto altro può essere utile per diminuire il rischio di contagio.