Scuola, Salvini: “Azzolina e Manfredi due ectoplasmi, è il caos”

“E’ inaccettabile un governo per cui la scuola e l’università contano meno di zero: Azzolina e Manfredi sono due ectoplasmi, due fantasmi”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a margine del forum Ambrosetti.

“La scuola inizia la settimana prossima, le elezioni universitarie avrebbero già dovuto iniziare, e non si sa ancora come, quando a che ora – ha sottolineato – stanno litigando su chi misura la febbre, chi va a mensa, non c’è il tempo pieno, è il caos. Siamo gli unici in Europa a non aver dato certezze a 8 milioni di studenti e a 1 milione di insegnanti, su come funzionerà la scuola settimana prossima. E’ un governo di chiacchieroni”