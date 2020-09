Scuola, Azzolina: “Consegneremo tutti i banchi entro fine ottobre”

“Tanti banchi sono gia’ arrivati. A settembre la scuola primaria sara’ quasi tutta coperta, perche’ abbiamo dato priorita’ ai bambini piu’ piccoli, e via via, fino a fine ottobre arriveranno in tutte le altre scuole”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione, Lucia AZZOLINA, ospite ad Agora’, precisa la tempistica di consegna dei banchi monoposto richiesti dalle scuole.

“La ripartenza della scuola in Italia e’ un segno di ripartenza per tutto il Paese: 2,4 milioni di banchi per un Paese che ne produceva 200mila l’anno sono uno sforzo enorme- ha aggiunto- Essere accusati di ritardo e’ ingiusto perche’ in due mesi consegneremo 2,4 milioni di banchi, ed e’ un lavoro che doveva essere fatto negli anni precedenti. Ci sono arredi molto molto vecchi. I nostri studenti e le nostre studentesse devono avere la possibilita’ di entrare in scuole in cui gli arredi sono nuovi”