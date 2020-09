Migranti: sbarco “fantasma” con barchino nell’agrigentino

Un barchino, con un numero imprecisato di migranti, e’ riuscito ad arrivare e ad attraccare a Siculiana (Ag), nell’area del lungomare. Il gruppo, non appena toccato terra, s’e’ sparpagliato e dileguato. Non e’ chiaro quanti fossero perche’ nessuno, nel momento in cui il barchino di circa 5 metri e’ giunto a riva, si e’ accorto di nulla.

Il natante e’ stato segnalato alle 7,30 circa di stamani. I carabinieri della stazione di Siculiana hanno avviato il rastrellamento di tutto il rione balneare. Al momento non e’ stato rintracciato nessuno dei fuggitivi.