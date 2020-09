Un nuovo sbarco avvenuto in serata ha provocato di nuovo tensioni a Lampedusa. Decine di persone sono giunte al porto per protestare contro quella che giudicano “una invasione”.

L’esponente della Lega, Angela Maraventano, si e’ distesa a terra per bloccare i mezzi di trasporto destinati al trasferimento dei migranti dopo l’identificazione. Per sedare la tensione sono intervenute le forze della polizia in tenuta antisommossa.