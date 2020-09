Coronavirus: linee guida per la sanificazione degli ambienti

Affrontare il Covid-19 è una questione che coinvolge chiunque. Tra le nuove prassi quotidiane, da mantenere in casa ma soprattutto in ambiente lavorativo, vi è anche quella dell’igienizzazione degli ambienti. A regolamentare le linee guida che riguardano quest’aspetto è l’Istituto Superiore di Sanità, che ha stilato una serie di regole da rispettare per prevenire la diffusione e la trasmissione di questo virus ancora non del tutto conosciuto.

Trattandosi di normative nuove e non sempre conosciute, è bene informarsi e documentarsi a fondo, soprattutto per essere in grado di scegliere i prodotti e gli strumenti giusti per ottenere un ottimo risultato anche in base al contesto: sanificare un negozio o un’attività commerciale, infatti, richiede delle misure diverse rispetto, ad esempio, alla disinfezione delle strade e del suolo pubblico. L’importante è seguire le linee guida e rivolgersi direttamente alla fonte in caso di dubbi o domande.

Sanificazione ambienti lavorativi: quali prodotti utilizzare

Recarsi sul posto di lavoro con serenità è assolutamente indispensabile in questo momento storico: ecco perché la sanificazione degli ambienti lavorativi si effettua utilizzando prodotti specifici, con formulati studiati appositamente per garantire una rapida igienizzazione delle superfici e un’alta arginazione della diffusione batteriologica.

Per andare incontro alle esigenze di titolari di attività, alcuni negozi specializzati nella produzione e vendita di prodotti sanificanti offrono appositi kit che consentono di agevolarne la scelta e l’acquisto. Tali soluzioni risultano ideali per chi non ha idea da cosa cominciare, avendo acquistato solo dei detergenti per pulizie comuni in passato. Ne è esempio il kit disinfezione ambienti interni disponibile sullo shop online di Igiene al tuo Servizio; progettato per fornire alle attività tutto l’occorrente per una disinfezione fai da te, comprende diversi detergenti professionali disinfettanti (un battericida, sei igienizzanti multiuso, un gel sanificante sbiancante al cloro) per superfici e attrezzi, assieme a un paio di guanti, due gel alcolici igienizzanti per le mani, un deodorante sanificante per l’aria, una visiera protettiva e dieci mascherine chirurgiche.

Il mercato, in ogni caso, mette a disposizione kit di vario genere, da scegliere a seconda del tipo di ambiente da sanificare. Tra flaconi singoli e confezioni multiple, la selezione va effettuata in base alle proprie esigenze. Questa scelta consente non solo di mantenere prezzi concorrenziali, ma anche di rendere il procedimento particolarmente pratico per la singola realtà aziendale. In poche parole, con un singolo kit, acquistato direttamente online, si ha la possibilità di sanificare tutti gli ambienti di un’azienda, mantenendo la massima sicurezza sia per chi vi opera, sia per gli eventuali clienti che accedono agli ambienti.

In alternativa, appoggiarsi a un’azienda che effettui disinfezioni può risultare sempre comodo, anche se con costi differenti rispetto alle operazioni fai da te. Ciononostante, molte imprese e liberi professionisti hanno approfittato del Decreto Legge n°18 del 17/03/2020 pe risparmiare, usufruendo del credito di imposta pari al 50% delle spese, fino a un massimo di 20.000 euro.

Modalità di contagio e importanza di una buona igiene

Le indicazioni offerte dall’ISS si basano su evidenze scientifiche, raccolte da varie ricerche effettuate negli ultimi mesi. Com’è apparso, la trasmissione del virus Sars-Cov 2 avviene attraverso la saliva: non importa che si tratti di un soggetto che mostri i sintomi dell’infezione, anche un asintomatico può rivelarsi fortemente infettivo.

Nello specifico, le particelle del virus presenti nella saliva possono essere trasmesse direttamente, immesse in sospensione nell’aria o depositare sulle superfici, causando così contagi indiretti: pur non entrando in contatto con il soggetto infetto, quindi, chiunque può ammalarsi semplicemente toccando una superficie precedentemente contaminata.

Proprio per limitare questo tipo di diffusione l’uso della mascherina negli ambienti chiusi e la regolare disinfezione delle mani sono due elementi fondamentali. Inoltre, è fondamentale sanificare superfici e ambienti, in modo da eliminare ogni eventuale traccia del passaggio di un probabile soggetto infetto. Installare dei dosatori appositi, meglio se contact-free cioè con erogazione automatica dell’igienizzante grazie alla presenza di una fotocellula che rileva la posizione della mano attivandosi autonomamente, diventa indispensabile per garantire più sicurezza possibile a impiegati e clienti. Tali dispenser evitano il contatto con il dosatore che solitamente va premuto affinché fuoriesca la soluzione sanificante.

Igienizzazione: come effettuarla correttamente

Partendo dal presupposto che qualunque tipologia di superficie può ospitare il virus, tra l’altro ancheper molte ore o interi giorni, igienizzare e sanificare costantemente è fondamentale per evitarne la diffusione ed eliminarne la presenza fin da subito. Il consiglio è di detergere anche più volte al giorno, soprattutto quegli ambienti che vedono un ricambio di persone continuo e corposo.

Le sostanze che meglio permettono di disattivare il virus Sars-Cov 2 depositato sulle superfici sono: l’alcool etilico, il perossido di idrogeno (detto comunemente acqua ossigenata) e l’ipoclorito di sodio (la classica candeggina). Detergenti che contengono questo tipo di sostanze disinfettanti permettono, quindi, di rimuovere efficacemente la carica virale di qualsiasi superficie, dal vetro ai metalli o alla carta. È bene tenere a mente, però, che un singolo detergente non sempre è adatto per qualunque tipo di superficie, di conseguenza è sempre meglio acquistarne varie tipologie e usarli in modo corretto, seguendo le indicazioni disponibili sull’etichetta delle confezioni.

Importante sottolineare che l’operatore addetto alla disinfezione deve indossare i corretti DPI, ossia guanti in materiale plastico monouso e apposita mascherina, dato che sarà personalmente esposto e, prima di rendere un ambiente sano per gli ospiti, deve in primis tutelare se stesso e la sua salute.