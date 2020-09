Caltanissetta. SGB. Oggi seconda giornata di protesta a garanzia dell’assistenza degli alunni disabili nelle scuole.

CALTANISSETTA. Oggi seconda giornata di protesta da parte del Sindacato Generale di Base (SGB) per la questione riguardante gli assistenti igienico personali per gli alunni disabili nelle scuole.

Come ha reso noto il sindacato in un comunicato, ieri c’è stato un incontro con il sindaco Roberto Gambino. Previsto per oggi un nuovo appuntamento a mezzogiorno.

“Non pervenute le opposizioni – ha rilevato il sindacato – a cui continuiamo a chiedere incontro con i lavoratori, gruppi politici che comunque costituiscono maggioranza in Regione e direttamente coinvolti dai tagli decisi dalla Regione stessa per migliaia di lavoratori e studenti disabili”.

Il sindacato ha auspicato: “Ognuno faccia la propria parte, il clima è esasperato con lavoratori a casa da marzo e l’incubo disoccupazione e ragazzi che non possono andare a scuola. Senza soluzioni, non molleremo”. Dalle 10, dunque, seconda giornata di protesta