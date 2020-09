Caltanissetta, Rotary: Governatore Distretto 2110 Sicilia Malta in visita al Comune

Nella giornata di domenica 6 Ottobre, presso la Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, si è svolta la prima visita istituzionale del Governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta del Rotary International, ing. Alfio Di Costa.

Alla presenza del Sindaco Roberto Gambino, dell’Assessore alla crescita territoriale, Francesco Nicoletti, e della neo Presidente del Rotary di Caltanissetta, Marcella Milia, le parti hanno proceduto alla sottoscrizione del “Patto di Comunità” che il Comune sta promuovendo per fare aderire al progetto strategico del “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso, dello stile di vita mediterraneo” tutti i soggetti della Comunità nissena che condividano tale percorso.

L’obiettivo del patto è quello di sviluppare congiuntamente attività di supporto e di promozione dell’iniziativa e declinare le finalità del progetto strategico all’interno del territorio comunale.

In particolare, sono state presentate in dettaglio le attività del “Patto di Comunità” su cui è stata trovata ampia convergenza e che saranno portate avanti insieme. Nel corso del nuovo anno scolastico, infatti, dopo una formazione di base degli operatori coinvolti, sarà promosso un ciclo di incontri con tutti gli istituti superiori della città per presentare agli studenti il progetto del Parco dello stile di vita mediterraneo, per approfondire i corretti stili di vita e per promuovere il rilancio culturale, sociale ed economico della Sicilia centrale a partire dalla nostra città.

La presenza del Governatore è stata fondamentale per consentire che tale progetto educativo venga promosso in tutte le scuole superiori del Distretto nei territori che rientrano nel Parco in cui è presente una sede del club service.

Al termine dell’incontro è stata anche effettuata una visita presso il Museo delle Vare e si è proceduto, presso un noto locale cittadino, in anteprima, alla presentazione del volume dell’anno sociale 2020/21 del Distretto 2110 dal titolo “SICILIA E MALTA ISOLE D’INCANTO”, evento voluto in collaborazione con la Fondazione Culturale “Salvatore Sciascia”, primo nisseno che ha rivestito la carica di Governatore del Distretto 2110.